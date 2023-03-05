Клебо — о втором месте в марафоне: я доволен, сделал всё, что мог

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал первую в карьере медаль в марафоне на международном уровне. Сегодня, 5 марта, Клебо стал вторым в классическом марафоне, который проходил на чемпионате мира в Планице (Словения). Победителем гонки стал соотечественник Клебо Пол Голберг.

«Я очень доволен. Я сделал всё, что мог. Снимаю шляпу перед Полом за то, что он совершил. Это вполне заслуженно», — приводит слова Клебо VG.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Марафон, 50 км. Классический стиль. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 2:01.30,2.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 1,0 секунды.

3. Вильям Порома (Швеция) +1,2.

На завершившемся чемпионате мира Клебо завоевал три золотые медали и две серебряные.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходил в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта 2023 года.