Вильям Порома эмоционально высказался о первой в карьере медали на крупном турнире

22-летний шведский лыжник Вильям Порома эмоционально прокомментировал первую в карьере личную медаль на крупном турнире (чемпионаты мира и Олимпийские игры). Швед стал третьим в марафоне в классическом стиле на чемпионате мира – 2023, который проходил в Планице (Словения). Золото и серебро достались норвежцам — Полу Голбергу и Йоханнесу Клебо соответственно.

«Это было здорово, я пытался быть терпеливым и работать до самого конца. Я думал: «Я сдохну за финишной чертой, но покажу всем, на что я способен». Это так много значит для меня и для многих людей. Я так благодарен всем, кто остался дома и поддерживал меня.

Такое ощущение, что на меня давили доверие и поддержка. Я всегда говорил, что мне это нравится, но это тяжело. Я плакал как ребёнок. Я благодарен всем за поддержку», — приводит слова спортсмена Sportexpressen.