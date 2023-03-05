Норвегия уверенно выиграла медальный зачёт ЧМ-2023 по лыжным видам спорта, Швеция — вторая

Сегодня, 5 марта, завершился чемпионат мира по лыжным видам спорта, который проходил в Планице (Словения). Уверенную победу в медальном зачёте одержала сборная Норвегии, выигравшая 27 медалей (12 золотых — 10 серебряных — 5 бронзовых).
Второе место в рейтинге лучших команд мирового первенства заняли шведские спортсмены. На их счету четыре награды высшей пробы, три серебра и пять бронзовых медалей. Третьей финишировала Германия. Отметим, что немцы уступили вторую строчку Швеции только по количеству золотых медалей (три золота, шесть серебряных наград и три бронзы).
Чемпионат мира по лыжным видам спорта – 2023. Планица (Словения). Итоговый медальный зачёт
1. Норвегия – 27 медалей (12 золотых — 10 серебряных — 5 бронзовых).
2. Швеция – 12 (4-3-5).
3. Германия – 12 (3-6-3).
4. Словения – 3 (2-0-1).
5. Польша – 2 (1-0-1).
5. США – 2 (1-0-1).
7. Канада – 1 (1-0-0).
8. Австрия – 7 (0-2-5).
9. Япония – 2 (0-1-1).
10. Италия – 1 (0-1-0).
10. Финляндия – 1 (0-1-0).
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