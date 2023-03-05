Клебо — о столкновении с Большуновым: я тогда лишил себя победы. Никогда этого не забуду

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо вспомнил масс-старт чемпионата мира 2021 года, когда он пришёл к финишу первым, но затем был дисквалифицирован.

«Я тогда лишил себя победы. Это лыжная гонка, которую я никогда не забуду, и она будет со мной и в хорошие, и плохие дни», — цитирует Клебо TV2.

На чемпионате мира – 2021 мужской классический масс-старт оказался самой драматичной гонкой. За победу боролись россиянин Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Большунов первым выходил на финишную прямую, но Клебо подрезал его и в борьбе сломал россиянину палку. В результате Йоханнес первым пересёк финишную черту, вторым гонку завершил норвежец Эмиль Иверсен, третьим – Большунов.

Однако по окончании гонки результат Клебо был аннулирован. Золото досталось Иверсену, россиянин стал серебряным призёром, а на третье место поднялся норвежец Симен Хегстад Крюгер.