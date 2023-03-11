Юлия Ступак и Иван Якимушкин стали победителями Сахалинского лыжного марафона

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В Южно-Сахалинске прошёл XXIV Сахалинский лыжный марафон имени Игоря Фархутдинова. У мужчин победителем соревнований стал серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне Иван Якимушкин, у женщин – олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак.

Лыжные гонки. Сахалинский лыжный марафон им. Фахрутдинова. 50 км, свободный стиль

Мужчины

1. Иван Якимушкин.

2. Денис Спицов.

3. Андрей Мельниченко.

Женщины

1. Юлия Ступак.

2. Анастасия Прокофьева (Рыгалина).

3. Ольга Царёва.

Отметим, что призовой фонд соревнований составил 2 млн рублей.

Напомним, российские лыжники решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отстранены от участия в соревнованиях на Кубке мира из-за ситуации на Украине.