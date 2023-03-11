Лыжные гонки без России — нелепый фарс! Норвежцы в марафоне заняли десять первых мест

Кто вообще будет следить за таким Кубком мира?

Ну вот Кубок мира по лыжным гонкам, на который не пустили российских спортсменов, и превратился в нелепый фарс. Теперь окончательно.

Королевский марафон в Осло завершился оглушительным доминированием сборной Норвегии. Конкуренцию не смог составить вообще никто. В головной группе были побеги, отрывы, отставания, перекладки из одной группы в другую и даже схватки на финишной прямой. Но всё это – среди норвежцев.

Норвежцы заняли десять первых мест. Ещё раз – десять! 10!

Можно и по-другому: норвежец, норвежец, норвежец, норвежец, норвежец, норвежец, норвежец, норвежец, норвежец и ещё один норвежец – вот десятка лучших в марафоне на очередном этапе Кубка мира в Осло.

Почему такое случилось впервые в сезоне? Да потому что обычно норвежцев ограничивает квота. А на домашних этапах им позволено задействовать чуть больше своих спортсменов. В марафоне стартовали 12 норвежцев, так что можно сказать, что их команда ещё немножко недоработала.

Почти то же самое было в начале сезона, на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, где норвежцы заняли девять из десяти первых мест. Между ними вклинился Эндрю Масгрэйв – парень с британским паспортом, который тренируется вместе с норвежцами, пользуется их инвентарём и сервисом.

Сегодня Масгрэйв лишь на 11-м месте. Первый среди всех остальных.

Гонку выиграл Крюгер, который убежал в отрыв с Холундом и Андерсеном и сумел удержать лидерство. Клебо финишировал седьмым, его преследователь в общем зачёте – Голберг – закончил гонку девятым. Но это не главное.

Главное – полупустые трибуны даже в самом Осло. И телевизоры, которые выключались, потому что зрелищной борьбы на экране не было.

А теперь вопрос: сколько ещё сезонов лыжные гонки могут существовать в режиме норвежского цирка на гастролях, пока рейтинги не упадут до рекордно низких, а спонсоры не начнут уходит из этого спорта один за другим?

Или чтобы наказывать русских, можно и мировые лыжи угробить?