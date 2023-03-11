Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Норвежские лыжники заняли десять первых мест в марафоне на Кубке мира: без России это не спорт, а нелепый фарс

Лыжные гонки без России — нелепый фарс! Норвежцы в марафоне заняли десять первых мест
Михаил Чесалин
Норвежские лыжники заняли десять первых мест
Аудио-версия:
Комментарии
Кто вообще будет следить за таким Кубком мира?

Ну вот Кубок мира по лыжным гонкам, на который не пустили российских спортсменов, и превратился в нелепый фарс. Теперь окончательно.

Королевский марафон в Осло завершился оглушительным доминированием сборной Норвегии. Конкуренцию не смог составить вообще никто. В головной группе были побеги, отрывы, отставания, перекладки из одной группы в другую и даже схватки на финишной прямой. Но всё это – среди норвежцев.

Норвежцы заняли десять первых мест. Ещё раз – десять! 10!

Можно и по-другому: норвежец, норвежец, норвежец, норвежец, норвежец, норвежец, норвежец, норвежец, норвежец и ещё один норвежец – вот десятка лучших в марафоне на очередном этапе Кубка мира в Осло.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 11, Осло, Норвегия
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
11 марта 2023, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
1:55:01.5
2
Ханс Кристер Холунд
Норвегия
+5.7
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+12.6

Почему такое случилось впервые в сезоне? Да потому что обычно норвежцев ограничивает квота. А на домашних этапах им позволено задействовать чуть больше своих спортсменов. В марафоне стартовали 12 норвежцев, так что можно сказать, что их команда ещё немножко недоработала.

Почти то же самое было в начале сезона, на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, где норвежцы заняли девять из десяти первых мест. Между ними вклинился Эндрю Масгрэйв – парень с британским паспортом, который тренируется вместе с норвежцами, пользуется их инвентарём и сервисом.

Нет русских — нет борьбы. Нонсенс на Кубке мира: норвежские лыжники заняли 10 первых мест Нет русских — нет борьбы. Нонсенс на Кубке мира: норвежские лыжники заняли 10 первых мест

Сегодня Масгрэйв лишь на 11-м месте. Первый среди всех остальных.

Гонку выиграл Крюгер, который убежал в отрыв с Холундом и Андерсеном и сумел удержать лидерство. Клебо финишировал седьмым, его преследователь в общем зачёте – Голберг – закончил гонку девятым. Но это не главное.

Главное – полупустые трибуны даже в самом Осло. И телевизоры, которые выключались, потому что зрелищной борьбы на экране не было.

А теперь вопрос: сколько ещё сезонов лыжные гонки могут существовать в режиме норвежского цирка на гастролях, пока рейтинги не упадут до рекордно низких, а спонсоры не начнут уходит из этого спорта один за другим?

Или чтобы наказывать русских, можно и мировые лыжи угробить?

«Он всего лишь человек». Клебо даже без сопротивления русских не смог войти в историю «Он всего лишь человек». Клебо даже без сопротивления русских не смог войти в историю
Как жалко, что российских лыжников нет на чемпионате мира. Шикарного зрелища лишились все! Как жалко, что российских лыжников нет на чемпионате мира. Шикарного зрелища лишились все!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023