Норвежский журналист — о результатах марафона: лыжный спорт занимается самоуничтожением

Норвежский журналист Лейф Велхейвен прокомментировал результат мужской гонки на 50 км в рамках этапа Кубка мира в Осло (Норвегия). Напомним, первые 10 мест в этой гонке заняли норвежские лыжники.

«Лыжные гонки уже являются вымирающим видом спорта. Бессмысленно закапывать себя дальше. Раньше марафон в Осло был самым ярким событием сезона, но теперь это не так. 10 норвежцев в топ-10 мужской гонки — это убийство спорта. Проведение марафона спустя шесть дней после гонки на 50 км на чемпионате мира не имеет никакого смысла. Неудивительно, что на старт этого забега вышло так мало участников. Плотный календарь оказал медвежью услугу. Спортсмены едва пришли в себя после чемпионата мира.

К тому же необходимо привлекать внимание молодёжи. Даже норвежской молодёжи может быть не очень интересно наблюдать за международными соревнованиями, лишёнными реальной конкуренции. 10 норвежцев в лидерах — это просто печально. Лыжный спорт занимается самоуничтожением», — приводит слова Велхейвена VG.