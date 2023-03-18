Якимушкин объяснил своё падение в полуфинальном спринтерском забеге на ЧР по лыжам

Российский лыжник Иван Якимушкин, представляющий Тюменскую область, высказался о своём падении в полуфинальном спринтерском забеге на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени.

«Трасса достаточно рыхлая, погода плюсовая. Соль помогла, но вода на трассе всё равно сохраняется. Лыжа скользнула чуть правее, чем я ожидал, и я попал палкой в лыжу. Вот и падение. Оно ещё такое медленное: ты понимаешь, что удержаться не можешь, сам подгибаешься и падаешь на колени», — передаёт слова Якимушкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.