Якимушкин объяснил своё падение в полуфинальном спринтерском забеге на ЧР по лыжам
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Российский лыжник Иван Якимушкин, представляющий Тюменскую область, высказался о своём падении в полуфинальном спринтерском забеге на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени.
«Трасса достаточно рыхлая, погода плюсовая. Соль помогла, но вода на трассе всё равно сохраняется. Лыжа скользнула чуть правее, чем я ожидал, и я попал палкой в лыжу. Вот и падение. Оно ещё такое медленное: ты понимаешь, что удержаться не можешь, сам подгибаешься и падаешь на колени», — передаёт слова Якимушкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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