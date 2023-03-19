Наталья Непряева выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени

В Тюмени завершился женский скиатлон на 15 км в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Победительницей гонки стала российская лыжница Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область.

Второе место в упорной борьбе вырвала спортсменка из Тюменской области Елизавета Пантрина, уступившая лидеру 5,6 секунды. Тройку лидеров замкнула Анастасия Кулешова.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень

Женщины. Скиатлон, 15 км

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 39.36,5.

2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — отставание 5,6 секунды.

3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия) +6,8.

Напомним, чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 18 по 26 марта.