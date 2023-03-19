Наталья Непряева выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени
Поделиться
В Тюмени завершился женский скиатлон на 15 км в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Победительницей гонки стала российская лыжница Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область.
Второе место в упорной борьбе вырвала спортсменка из Тюменской области Елизавета Пантрина, уступившая лидеру 5,6 секунды. Тройку лидеров замкнула Анастасия Кулешова.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Женщины. Скиатлон, 15 км
1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 39.36,5.
2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — отставание 5,6 секунды.
3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия) +6,8.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Женщины. Скиатлон 15 км
19 марта 2023, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
39:36.8
2
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+5.60
3
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+6.80
Напомним, чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 18 по 26 марта.
Комментарии
- 19 марта 2023
-
10:18
-
10:11
-
10:08
-
10:04
-
09:41
-
09:29
-
08:00
-
00:00
- 18 марта 2023
-
22:50
-
20:40
-
20:10
-
19:55
-
19:10
-
18:50
-
18:26
-
17:39
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:20
-
15:40
-
15:03
-
14:49
-
14:45
-
14:44
-
14:40
-
14:37
-
14:35
-
14:30
-
14:28
-
14:23
-
14:19
-
14:14
-
14:11
-
13:55
Партнерский контент