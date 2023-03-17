Большунов и Непряева против всех. Главные интриги чемпионата России по лыжным гонкам

18 марта классическими спринтами в Тюмени стартует чемпионат России по лыжным гонкам. Это главный турнир года в российских лыжах.

Сколько гонок пробежит Большунов? Как выступят на лыжном чемпионате биатлонистки? Сколько медалей разыгрывается на чемпионате России? Что будут делать судьи, если «Жемчужину Сибири» накроет дождь?

Ставим важные вопросы и ищем главные интриги турнира.

Сколько медалей будет разыграно на чемпионате России?

По плану на «Жемчужине Сибири» пройдёт 12 гонок – личный спринт классикой, скиатлон, коньковая разделка, коньковый командный спринт, большие эстафеты и масс-старты на 30 и 50 км классикой. Но этими гонками ограничивается только программа стартов в Тюмени.

На самом деле чемпионат России завершится в середине апреля, когда в Апатитах и Мончегорске пройдут супермарафоны на 50 и 70 км свободным стилем. Так что на чемпионате страны будет разыграно 14 комплектов наград.

Сколько медалей завоюет Александр Большунов?

Одна из интриг турнира – сколько наград сможет завоевать лидер сборной России Александр Большунов. В Малиновке он сумел завоевать пять медалей – четыре золотых и одну бронзовую. Перед «Чемпионскими высотами» Большунов на сборе в Сочи заболел, не выполнил часть тренировочной работы, но всё равно был намного сильнее других.

Александр Большунов Фото: РИА Новости

Перед Тюменью тоже ходили разговоры о том, что Александр может пробежать не все гонки, но старший тренер сборной России Юрий Бородавко отметил, что ничего страшного со спортсменом не произошло, однако решение о его участии в гонках будет приниматься исходя из состояния. Всего Большунов может претендовать на победу в семи гонках, если считать ещё и Мончегорск.

Что будет, если в Тюмени пойдёт дождь?

Но тюменские гонки нужно ещё провести. Сейчас на комплексе очень тепло. 17 марта температура воздуха днём прогрелась до +8 градусов.

Снег, естественно, сразу стал рыхлым, особенно на стадионе. Спринтеры Денис Филимонов и Сергей Ардашев посетовали, что в таких условиях один забег точно будет длиться около четырёх минут, что очень много для спринта. А круг в Тюмени тяжелейший – его перепланировали к финалу Кубка мира — 2022, который FIS у нашей страны отобрала.

На 18 марта – день классических спринтов – обещают ещё более тёплую погоду, а к забегам на выбывание – ещё и дождь. Трасса может просто поплыть. На совещании судей и технических делегатов с представителями команд было объявлено, что чемпионат России начнётся с посолки трассы. Квалификация пройдёт на таком круге, который удастся сохранить к её старту, а перед финалами снег в самых сложных местах посолят.

Это позволит сделать трассу жёсткой, но вообще все участники чемпионата страны ждут, когда погода порадует хоть небольшим минусом.

Побегут ли биатлонистки командный спринт?

Участие биатлонисток Елизаветы Каплиной и Екатерины Носковой в чемпионате России по лыжным гонкам теперь подтверждено официальной заявкой. Планируется, что девушки пробегут только коньковую разделку на 10 км, которая пройдёт 21 марта.

На следующий день – командный спринт, тоже коньком. Каплина и Носкова точно могут пройти сито квалификации и побороться с лыжницами. Вот в этой гонке было бы очень интересно на них посмотреть. Но тут всё в итоге решат сами спортсменки и их тренер Артём Истомин.

Сможет ли Сергей Устюгов завоевать четыре медали?

Осенью олимпийский чемпион Сергей Устюгов говорил о том, что его задача на сезон – завоевать четыре медали на чемпионате России. В Малиновке он чуть снизил требования, заявив, что был бы рад и двум медалям. Но, кажется, Лось скромничает.

На «Чемпионских высотах» он говорил, что вся подготовка была направлена именно к чемпионату России. Вот и посмотрим на Устюгова в его лучшей – как минимум в нынешнем сезоне – форме. Главное, чтобы вновь не было какого-нибудь завала – в Тюмени тоже достаточно мест, чтобы упасть.

Как выступит в Тюмени Савелий Коростелёв?

Самый яркий молодой лыжник России Савелий Коростелёв нынешний сезон начал на каком-то запредельном уровне, обыгрывая взрослых на этапах Кубка России. Но если в борьбе со своими сверстниками на молодёжном первенстве России и на Спартакиаде молодёжи Коростелёв всегда в топе, то в битвах со взрослыми после Нового года у него не получалось добраться до призов.

Савелий ещё в Вершине Тёи предполагал, что лучшие лыжники страны просто ещё не в форме, а он, напротив, в хорошем состоянии. Интересно, получится ли у него в Тюмени доказать, что он уже готов выступать на самом высоком уровне?

Савелий Коростелёв Фото: РИА Новости

Сможет ли кто-то обыграть Наталью Непряеву?

Главный фаворит в женских гонках – олимпийская чемпионка Наталья Непряева. Кажется, даже более явный фаворит, чем Александр Большунов у мужчин.

Сможет ли кто-то бросить ей вызов хотя бы в одной гонке? В Малиновке в дистанционных гонках здорово выступила Анастасия Кулешова, в спринте – Юлия Ступак. Если у Непряевой будет конкуренция, это только подогреет интерес к турниру.