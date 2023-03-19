Якимушкин раскрыл, что помешало ему сразиться с Большуновым и Устюговым за победу на ЧР

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал завоевание бронзы в скиатлоне на чемпионате России – 2023 в Тюмени.

«Сегодня было реально бороться с Большуновым и Устюговым, но у меня была заминка на смене лыж. Когда я залетел в бокс, просто жидкой мазью снёс верх мата, и я очень долго переодевался. Думаю, если бы была возможность выйти близко к ним, то можно было бы переложиться, но вот эта заминка в пять-семь секунд на смене лыж мне очень помешала. Но третье место — это очень хороший результат. Александр и Сергей очень сильно готовы, было бы круто просто проехать с ними эту гонку, но получилось как получилось, зато в конце была очень зрелищная борьба.

Я был уверен в своём финише, потому что мне было тяжело первые два круга, мы старались переложиться с Алексеем, но, когда Денис нас догнал, я понял, что нужно уходить назад и отдыхать, оставить силы на финиш, он здесь достаточно спусковой, но его нужно работать. Для меня финиш не был тяжёлым, потому что я достаточно хорошо сэкономился на последних двух кругах. Это хорошая гонка. Да, я не выступил лучше, чем ожидал, но марку я удержал», — сказал Якимушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.