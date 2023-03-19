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Сорин: с уходом Йохауг место самой универсальной лыжницы остаётся вакантным

Сорин: с уходом Йохауг место самой универсальной лыжницы остаётся вакантным
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что не видит достойной альтернативы завершившей карьеру четырёхкратной олимпийской чемпионке норвежке Терезе Йохауг по универсальности среди действующих лыжниц.

«Я ещё в начале этого сезона сказал, что с уходом Терезе Йохауг место самой универсальной лыжницы остаётся вакантным. Сейчас сезон уже фактически завершён, но стать бесспорным лидером женских лыжных гонок пока никто не смог. Возможно, в ближайшие два года ситуация изменится и такой фаворит появится, но даже если нет, смотреть гонки станет от этого только интереснее», — сказал Сорин в интервью «RT на русском».

Напомним, 34-летняя Терезе Йохауг завершила карьеру по окончании сезона‑2021/2022. В январе легендарная лыжница сообщила о беременности.

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