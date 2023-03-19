Сорин: с уходом Йохауг место самой универсальной лыжницы остаётся вакантным

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что не видит достойной альтернативы завершившей карьеру четырёхкратной олимпийской чемпионке норвежке Терезе Йохауг по универсальности среди действующих лыжниц.

«Я ещё в начале этого сезона сказал, что с уходом Терезе Йохауг место самой универсальной лыжницы остаётся вакантным. Сейчас сезон уже фактически завершён, но стать бесспорным лидером женских лыжных гонок пока никто не смог. Возможно, в ближайшие два года ситуация изменится и такой фаворит появится, но даже если нет, смотреть гонки станет от этого только интереснее», — сказал Сорин в интервью «RT на русском».

Напомним, 34-летняя Терезе Йохауг завершила карьеру по окончании сезона‑2021/2022. В январе легендарная лыжница сообщила о беременности.