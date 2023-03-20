Большунов: у нас такая заруба сейчас с Устюговым, даже не смотрим на Кубок мира

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов отметил высокий уровень борьбы на внутрироссийских соревнованиях в условиях отстранения от международных стартов.

«В начале сезона международных стартов не хватало, хотелось выступать на Кубке мира, но когда начался Кубок России, то все эти мысли ушли. Сейчас мы бегаем здесь, даже и не смотрим на Кубок мира. У нас тут интересная заруба сейчас с Сергеем Устюговым. Мы понимаем, что можем занимать первое-второе место и на Кубке мира без проблем», — приводит слова Большунова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Александр, как и все остальные российские лыжники, полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).