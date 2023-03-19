Очередная драма в противостоянии Большунова и Устюгова. Всё решило падение на повороте

Сергей не устоял на ногах, потерял несколько секунд и шансы на золото.

Неожиданно и немного грустно завершился скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам. Противостояние Александра Большунова и Сергея Устюгова во второй день турнира эффектно продолжилось, но не достигло кульминации.

Два лидера российских лыжных гонок сражались друг с другом до последнего круга 30-километровой дистанции. Казалось, что болельщиков ждёт очень яркая разборка на финишной прямой или на подходе к ней, но, увы, на рыхлой трассе Сергей потерял равновесие и упал. Потерял совсем немного времени, но, когда у тебя в соперниках Александр Большунов, нельзя терять ни секунды.

Схватка Большунова и Устюгова после бурного начала сезона, где было даже кровавое столкновение и падение, чуть успокоилась. Но в Тюмени она не могла вновь обостриться, ведь Сергей весь сезон по большому счёту подводился именно к этому турниру. А Александр, напротив, перед ним приболел.

В спринте Лось был неподражаем. Отправил в нокаут и Большунова, и Терентьева, и всех остальных. Устюгов после гонки сказал, что задачу-минимум выполнил и был готов даже провалить все остальные гонки, но явно лукавил. В тяжёлом скиатлоне он, конечно, тоже хотел бороться за победу.

И боролся! На самом деле, за два километра до финиша было трудно дать кому-то однозначное предпочтение. Большунов не выглядел явным фаворитом на своей любимой дистанции – его соперник смотрелся хорошо.

Но примерно за полтора километра до финиша Устюгов упал.

Видео доступно в телеграм-канале «Матч! Биатлон и лыжи». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Сергей быстро встал и бросился в погоню за Александром, но тот уже начал ускоряться к финишу и догнать себя не позволил. На финиш Большунов выкатился в одиночестве. Сергей же спокойно закончил гонку вторым.

«Ноги не держали, устал сильно. На повороте поскользнулся и упал. Голову поднимаю – а Саня уже побежал. Я в этом же месте хотел сделать хорошую протяжку, но Саня, не оглядываясь назад, пошёл. Он даже, наверное, не заметил, что я упал. Ну ничего страшного, это гонка, и побеждает сильнейший. На мне сказалась усталость, я поскользнулся, упал», – досадовал Устюгов.

А Большунов в эфире «Матч ТВ» признался, что даже не видел падения своего главного соперника: «Сергей упал? Где упал? Я не знал. Реально не видел. Я на том моменте стал включаться и даже не знал, что он споткнулся. Именно после спуска решил включиться, потому что я посмотрел – есть небольшой просвет, метра три-четыре. Понимал, что нужно начинать ускоряться».

Несмотря на досадный инцидент, Сергей, пожалуй, всё равно может быть доволен собой – второе место в битве с Большуновым в скиатлоне – это успех.

Круто, что на российском уровне всё же есть такое соперничество.

Но не оставляет вопрос. А кто бы победил, если бы не было падения?

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