Вяльбе: Бах сразу объявил, что мы должны быть на задворках, всех домой

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает недопустимым наличие политических подоплёк в мировом спорте.

«Изначально Томас Бах совершил огромную ошибку, когда очень резко нас отстранили от Паралимпийских игр. Бах сразу объявил, что мы должны быть на задворках, всех домой. Если бы этого не произошло, то и сейчас могла бы быть другая ситуация. Всегда назад отыграть сложнее, чем сразу не принимать каких-то скоропалительных решений.

Я уверена, что и Томас Бах хочет, чтобы развитие спорта было на первом месте. И не получилось бы так, что эта организация (МОК) становится никому не нужной. Одни правительства сейчас орут, что они спонсоров нагнут. Извините за грубость, но это практически так, что «мы скажем спонсорам, чтобы они повлияли на Международный олимпийский комитет». Извините, но олимпийское движение абсолютно нейтральное, оно не относится ни к каким министерствам или правительствам.

А тут собираются министры спорта разных стран и принимают какие-то решения. Ну вы принимайте решения, которые касаются развития спорта в вашей стране. Почему вы решили залезть в чужой огород и там диктовать какие-то условия? Это такой нехороший звонок», — сказала Вяльбе в интервью «РИА Новости Спорт».

Напомним, в марте прошлого года подавляющее большинство российских спортсменов были отстранены от международных соревнований из-за военных действий на Украине. За это время риторика главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении россиян неоднократно менялась.