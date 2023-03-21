Маркус Крамер: многие спортсмены надеются, что российские атлеты смогут скоро вернуться

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, который в сезоне-2022/2023 работает в сборной Италии, ответил на вопрос, ждут ли ли возвращения российских лыжников на Кубке мира.
«Какое настроение сейчас преобладает среди спортсменов и тренеров на Кубке мира – ждут возвращения русских или нет? Многие спортсмены надеются, что российские атлеты смогут скоро вернуться, но есть и много тех, кто не хочет видеть русских на Кубке мира. Я надеюсь, что эта специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) закончится как можно быстрее, и тогда россиянам будет гораздо проще вернуться на Кубок мира», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полностью интервью с Маркусом Крамером можно прочитать на «Чемпионате».
- 21 марта 2023
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