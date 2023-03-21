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Маркус Крамер: многие спортсмены надеются, что российские атлеты смогут скоро вернуться

Маркус Крамер: многие спортсмены надеются, что российские атлеты смогут скоро вернуться
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Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, который в сезоне-2022/2023 работает в сборной Италии, ответил на вопрос, ждут ли ли возвращения российских лыжников на Кубке мира.

«Какое настроение сейчас преобладает среди спортсменов и тренеров на Кубке мира – ждут возвращения русских или нет? Многие спортсмены надеются, что российские атлеты смогут скоро вернуться, но есть и много тех, кто не хочет видеть русских на Кубке мира. Я надеюсь, что эта специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) закончится как можно быстрее, и тогда россиянам будет гораздо проще вернуться на Кубок мира», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полностью интервью с Маркусом Крамером можно прочитать на «Чемпионате».

«Многие надеются, что русские скоро вернутся». Взгляд на наши лыжные гонки из Европы «Многие надеются, что русские скоро вернутся». Взгляд на наши лыжные гонки из Европы
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