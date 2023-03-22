Терентьев и Большунов выиграли командный спринт на чемпионате России в Тюмени

В Тюмени прошёл финал мужского командного спринта свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победу в этой гонке одержала команда Архангельской области, в составе которой выступили Александр Терентьев и Александр Большунов.

Лыжные гонки. Чемпионат России, Тюмень. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов) — 23.25,0.

2. Республика Татарстан — 1 (Антон Тимашов, Иван Горбунов) — отставание 1,4 секунды.

3. Тюменская область — 3 (Иван Якимушкин, Евгений Белов) +7,8.

Следующие гонки на чемпионате России — 2023 в Тюмени пройдут 24 марта. Мужчины и женщины посоревнуются в эстафетах. Турнир продлится до 26 марта.