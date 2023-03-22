Терентьев и Большунов выиграли командный спринт на чемпионате России в Тюмени
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В Тюмени прошёл финал мужского командного спринта свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победу в этой гонке одержала команда Архангельской области, в составе которой выступили Александр Терентьев и Александр Большунов.
Лыжные гонки. Чемпионат России, Тюмень. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал
1. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов) — 23.25,0.
2. Республика Татарстан — 1 (Антон Тимашов, Иван Горбунов) — отставание 1,4 секунды.
3. Тюменская область — 3 (Иван Якимушкин, Евгений Белов) +7,8.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
22 марта 2023, среда. 11:00 МСК
Окончено
Следующие гонки на чемпионате России — 2023 в Тюмени пройдут 24 марта. Мужчины и женщины посоревнуются в эстафетах. Турнир продлится до 26 марта.
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