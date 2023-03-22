Видеообзор финиша женского командного спринта на чемпионате России — 2023 в Тюмени

Первая команда Тюменской области одержала победу в женской командном спринте на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. В состав победившего коллектива вошли Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина.

Второе место заняла команда ХМАО-Югра, за которую бежали лыжница Алёна Перевозчикова и биатлонистка Екатерина Носкова. Они уступили лидерам 18,2 секунды. Третьими стали Ольга Царёва и Юлия Ступак, представляющие Республику Коми.

Видео доступно на странице «Матч! Биатлон и лыжи» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Лыжные гонки. Чемпионат России, Тюмень. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

1. Тюменская область — 1 (Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) — 26.39,9.

2. ХМАО-Югра — 1 (Алёна Перевозчикова, Екатерина Носкова) — отставание 18,2 секунды.

3. Республика Коми — 1 (Ольга Царёва, Юлия Ступак) +32,6.