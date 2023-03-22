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Вяльбе провела награждение после женского командного спринта, лично поздравив биатлонистку

Вяльбе провела награждение после женского командного спринта, лично поздравив биатлонистку
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе провела награждение призёров женского командного спринта свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, ведущий репортаж с соревнований, сообщил, что Вяльбе не вышла на награждение, не захотев вручать серебряную награду биатлонистке Екатериной Носковой.

Однако, как стало известно, глава ФЛГР всё же приняла участие в церемонии награждения, лично поздравив каждую из спортсменок, в том числе занявшую второе место биатлонистку.

Так, сообщается, что Елена Вяльбе награждала бронзовых призёров, вице-президент ФЛГР Фардиев вручал серебряные награды, а руководитель тюменского спорткомитета наградил победителей.

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