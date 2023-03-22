Вяльбе: очень рада, что мои слова раззадорили Носкову. Ничего не имею против биатлонистов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о серебре сборной ХМАО-Югра в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам, в составе которой выступили лыжница Алёна Перевозчикова и биатлонистка Екатерина Носкова.
«Носкова молодец! Видно было, что она просто ещё не очень понимает тактику нашу. У нас редко кто на первом этапе отрывается. Она этим и сделала задел.
Это всё‑таки спринтерская дистанция, несмотря на то что 1700 метров. Думаю, и для нее было неожиданным. Я рада, мне приятно. Я ничего против биатлонистов никогда не имела и не имею. Просто я не так хорошо знаю их спортсменов, как своих.
Мои слова раззадорили Носкову? Это супер, я очень рада, честно скажу! Я же думала, что раз они соревнуются с винтовкой, то значит у них должна быть легкость в чистой лыжной гонке, раз винтовки нет за спиной. Биатлонист должен лететь без винтовки, но оказывается нет, теперь я тоже это знаю. Может, они давно не соревновались, это тоже важно. Вчера Носкова продышалась, а сегодня по‑другому выступила. Сегодня она реально первые два своих круга вообще летела. В конце гонки она устала, это видно было, здесь тяжёлый круг. Но я не сказала бы, что у биатлонисток техника сильно ломается», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
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