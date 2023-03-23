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«Делать такие заявления неграмотно». Турышев — о словах Губерниева про Носкову

«Делать такие заявления неграмотно». Турышев — о словах Губерниева про Носкову
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Тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) по лыжным гонкам Сергей Турышев отреагировал на резонансное высказывание спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о том, что «биатлонистка Екатерина Носкова объезжает почти всех лыжниц России».

«Не стоит делать таких голословных утверждений, не проведя аналитический разбор. На финишный круг Екатерина получила преимущество в 26 секунд от третьего места, и доехать тут было делом техники, можно было не особо упираться. Вот если бы она поборолась за первое место с Пантриной, то в словах Губерниева была бы какая-то доля истины. Но борьбы этой мы не увидели, поэтому делать такие заявления, на мой взгляд, неграмотно», — приводит слова Турышева RT.

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