Чемпионат России по лыжным гонкам: во сколько мужская эстафета, где смотреть трансляцию

Сегодня, 24 марта, в Тюмени пройдёт мужская эстафета (4x10 км) в рамках чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам.

Гонка стартует в 10:30 мск. Её в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнётся в 20:15 мск.

Отметим, что в эстафете не примут участия такие топовые лыжники, как Александр Большунов, Сергей Устюгов и Александр Терентьев. Большунов пропустит предстоящую эстафетную гонку, чтобы подготовиться к марафону на 50 км в классическом стиле. О причинах снятия Устюгова доподлинно известно. Терентьев не выйдет на старт из-за болезни.

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) из-за ситуации на Украине.