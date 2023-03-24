Чемпионат России по лыжным гонкам: во сколько мужская эстафета, где смотреть трансляцию
Поделиться
Сегодня, 24 марта, в Тюмени пройдёт мужская эстафета (4x10 км) в рамках чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам.
Гонка стартует в 10:30 мск. Её в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнётся в 20:15 мск.
Отметим, что в эстафете не примут участия такие топовые лыжники, как Александр Большунов, Сергей Устюгов и Александр Терентьев. Большунов пропустит предстоящую эстафетную гонку, чтобы подготовиться к марафону на 50 км в классическом стиле. О причинах снятия Устюгова доподлинно известно. Терентьев не выйдет на старт из-за болезни.
Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) из-за ситуации на Украине.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Мужчины. Эстафета 4x10 км
24 марта 2023, пятница. 10:30 МСК
Не началось
Комментарии
- 24 марта 2023
-
08:30
-
08:00
- 23 марта 2023
-
23:35
-
21:25
-
20:47
-
20:16
-
19:45
-
18:13
-
13:36
-
11:11
-
11:00
-
10:55
-
10:28
- 22 марта 2023
-
23:56
-
21:34
-
20:45
-
19:21
-
18:30
-
18:12
-
17:23
-
17:11
-
16:07
-
13:56
-
13:33
-
13:01
-
12:58
-
12:53
-
12:42
-
12:41
-
12:22
-
12:19
-
12:03
-
11:52
-
11:46
-
11:40
Партнерский контент