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Чемпионат России по лыжным гонкам: во сколько мужская эстафета, где смотреть трансляцию

Чемпионат России по лыжным гонкам: во сколько мужская эстафета, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 24 марта, в Тюмени пройдёт мужская эстафета (4x10 км) в рамках чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам.

Гонка стартует в 10:30 мск. Её в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнётся в 20:15 мск.

Отметим, что в эстафете не примут участия такие топовые лыжники, как Александр Большунов, Сергей Устюгов и Александр Терентьев. Большунов пропустит предстоящую эстафетную гонку, чтобы подготовиться к марафону на 50 км в классическом стиле. О причинах снятия Устюгова доподлинно известно. Терентьев не выйдет на старт из-за болезни.

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) из-за ситуации на Украине.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Мужчины. Эстафета 4x10 км
24 марта 2023, пятница. 10:30 МСК
Не началось
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