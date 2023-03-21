Клебо опять разобрался со всеми соперниками, как с детишками. И обеспечил себе Кубок мира!

Пожалуй, только самые отъявленные фанаты Пола Голберга за неделю до завершения Кубка мира по лыжным гонкам могли верить, что норвежец опередит Йоханнеса Клебо в гонке за победу в общем зачёте. Отрыв уже был настолько велик, что рассчитывать можно было только на болезнь лучшего лыжника турнира ну и невероятные чудеса от самого Голберга.

Не получилось ни того, ни другого.

Пол Голберг вообще не заявился на мини-этап в Таллине, и Йоханнес Клебо ещё до старта гонки стал победителем этого сезона. Мог вообще не стартовать.

Но, конечно, Клебо голоден до побед, да и призовые никто не отменял. Поэтому он принял участие в спринте и выиграл его. Выиграл в привычном стиле – легко и непринуждённо, как будто соревновался не с лучшими лыжниками мира за исключением россиян, а с детишками в парке. Захотел включиться – и включился так, что только пятки сверкали. Шанава даже зацепиться за стремительного норвежца не сумел. В итоге Клебо на финишной прямой опять махал руками зрителям, пока за его спиной шла борьба за серебро.

Француз Лука Шанава в итоге удержал второе место, а Эвен Нортуг, который чуть не впечатал в борт Эдвина Ангера, – третий. Стоит заметить, что в финале не было Федерико Пеллегрино, который упал на полуфинальной стадии.

Женский финал получился куда более интересным для нейтрального зрителя. Фаворитом забега была шведка Йонна Сундлинг, она и лидировала на протяжении почти всей дистанции. Но на последних виражах её настигла Кристине Шистад. Кажется, у норвежки чуть-чуть лучше катили лыжи, да и на финишной прямой она проявила себя более уверенно. В итоге девушки финишировали в разножке, и Шистад была быстрее на 0,13 секунды.

Третье место заняла Надине Фендрих из Швейцарии. Бронза важна для неё ещё и как шаг в сторону завоевания «Малого хрустального глобуса» в спринтах.

До завершения Кубка мира по лыжным гонкам остался всего один этап: в финском Лахти пройдут три гонки. И если у мужчин турнирных интриг практически не осталось, то у женщин вся борьба за «Глобусы» впереди.