Команда Тюменской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России — 2023
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В Тюмени прошла женская эстафетная гонка в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победу в этой гонке одержала команда Тюменской области, в составе которой выступили Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина.
Лыжные гонки. Чемпионат России, Тюмень. Эстафета, 4х5 км. Женщины
1. Тюменская область (Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) — 57.52,9.
2. Республика Татарстан — 1 (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Анна Суркова, Виктория Трошина) — отставание 13,3 секунды.
3. Приволжский ФО (Мария Козекаева, Анастасия Кулешова, Мария Истомина, Екатерина Никитина) +24,1.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Женщины. Эстафета 4x5 км
24 марта 2023, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Тюменская область
57:53.2
2
Республика Татарстан
+13.30
3
ПФО
+24.20
Сегодня, 24 марта, состоится мужская эстафета. Начало гонки — в 10:30 мск.
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