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Пантрина: я тренировалась весь сезон, чтобы показать результат на главном старте

Пантрина: я тренировалась весь сезон, чтобы показать результат на главном старте
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Российская лыжница Елизавета Пантрина прокомментировала победу в женской эстафетной гонке в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победу в гонке одержала команда Тюменской области, в составе которой Пантрина выступила вместе с Анной Грухвиной, Алисой Жамбаловой и Екатериной Смирновой.

«Собрала большую коллекцию медалей? По-другому и быть не может. Я весь сезон тренировалась, чтобы показать наилучший результат на главном старте, и у меня это получилось. Я работала «на все деньги» с самого начала, в кошки-мышки не играла. Как мне сказал тренер, «Начинай сразу и ни на кого не смотри». На втором круге уже прямо на максимум начала работать, чтобы сделать максимальный отрыв», — сказала Пантрина в эфире «Матч ТВ».

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