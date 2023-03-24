«Это ужасно пугает». Глава сервис-бригады Швеции — о запрете на фторсодержащие средства

Руководитель сервис-бригады сборной Швеции Андерс Ниеми высказался о заявлении Международной федерации лыжного спорта (FIS), которая ранее объявила о введении запрета на использование фторсодержащих средств для подготовки лыж с начала сезона-2023/2024.

«Я участвовал в тестировании оборудования для определения наличия фтора, но стопроцентных результатов от него мы не увидели. Так что, похоже, есть ещё над чем работать. Заявление FIS стало для меня неожиданностью. Это сюрприз. Но я надеюсь, что весной мы сможем поучаствовать в тестах и проверить эффективность оборудования, а затем дадим оценку. Из-за недостоверных результатов машина может показать, что абсолютно чистые лыжи были подготовлены с использованием фторсодержащих средств. Это ужасно пугает. Мы все этого боимся. Мы здесь, чтобы помочь лыжникам и сделать для них всё, что в наших силах», — приводит слова Ниеми Expressen.