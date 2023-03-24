Якимушкин: Денис Спицов сделал отрыв, мне нужно было всего лишь его удержать

Российский лыжник Иван Якимушкин высказался о победе сборной Тюменской области в мужской эстафете на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам. В составе тюменской команды Якимушкин выступил вместе с Артёмом Мальцевым, Евгением Беловым и Денисом Спицовым.

«Начало гонки для меня было тяжёлым. Первый круг я достаточно быстро для себя прошёл.

Вчера я чувствовал себя не очень, было немножко предболезненное состояние. Ощущал небольшое недомогание, поэтому не катался вчера. Вышел покататься часов в семь вечера и даже не знал, смогу ли я вообще сегодня выйти на эстафету. Команда пыталась помочь выйти на старт. У нас сплочённый коллектив. Я решил всё-таки выйти. Слава богу, сегодня всё хорошо.

Денис сделал отрыв, мне нужно было всего лишь его удержать. Делать отрыв сложнее, чем держать его. Если есть преимущество секунд в 15–20, ты можешь сохранять его. А Женя передал Денису отрыв в пять-шесть секунд. Такое преимущество не имеет значения, оно почти сразу закрывается. А большой отрыв в 15–20 секунд не сразу закрывается, и есть возможность убеждать, у нас потом так и вышло. Я отбежал на комфортное расстояние и держался на нём. Если бы это было пять-семь секунд, то тактика должна была быть иной: я бы подождал Ваню и разбирался на финише или по ходу дистанции в зависимости от состояния и работы лыж. Перед передачей эстафеты я подбежал к Денису. Я попросил его ещё секунд на пять отъехать. Всегда на последних метрах тяжело заставить себя работать, поэтому какие-то слова от сокомандников помогают ещё чуть-чуть поработать, отъехать. Это мотивирует.

Конечно, приятно финишировать с флагом в родном регионе. Круто, когда ты находишься в родных стенах.

Побегу ли полтинник, решу в зависимости от состояния», — сказал Якимушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.