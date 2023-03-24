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Видеообзор победы Рибом и Сундлинг в командном спринте на последнем этапе КМ в сезоне

Видеообзор победы Рибом и Сундлинг в командном спринте на последнем этапе КМ в сезоне
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В Лахти (Финляндия) завершился женский командный спринт свободным стилем в рамках заключительного, 15-го этапа Кубка мира сезона-2022/2023. Его победительницей стала первая сборная Швеции, представленная Эммой Рибом и Йонной Сундлинг. Второе место заняла первая сборная Норвегии (Юлье Мюре, Анне Кьерсти Кальво). Бронзу завоевала первая команда Германии (Лаура Гиммлер, Колетта Ридцек).

«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты гонки:

Видео доступно на YouTube-канале FIS Cross Country. Права на него принадлежат FIS.

Кубок мира. Командный спринт. Свободный стиль. Женщины. Лахти

1. Швеция-1 (Эмма Рибом, Йонна Сундлинг) — 18.47,7
2. Норвегия-1 (Юлье Мюре, Анне Кьерсти Кальво) — отставание + 4,6 секунды
3. Германия-1 (Лаура Гиммлер, Колетта Ридцек) + 5,2
4. Финляндия-1 (Ясми Йоэнсуу, Ясмин Кяхяря) + 5,4
5. Германия-2 (Пия Финк, Софи Крель) + 5,5

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