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Наталья Непряева рассказала, как дала норвежским СМИ интервью, которое они заслужили

Наталья Непряева рассказала, как дала норвежским СМИ интервью, которое они заслужили
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Олимпийская чемпионка и обладательница Кубка мира в сезоне-2021/2022 российская лыжница Наталья Непряева рассказала, когда последний раз общалась с норвежскими СМИ и чем это закончилось.

«Последний раз я общалась с ними перед Олимпиадой, и мне очень не понравилось, как это было сделано. Мы были на сборе, жили в одном отеле с норвежской командой и их коронавирусом. Когда приехали журналисты NRK, я сразу объяснила, что готовлюсь к Олимпиаде, поэтому не хочу заранее давать интервью, рассказывать, сколько планирую заработать медалей, кого считаю основными соперниками, что думаю о Терезе Йохауг… Вообще считаю неправильным распространяться на этот счёт перед соревнованиями. Тем более перед такими, как Олимпийские игры.

Норвежцы меня не услышали — решили действовать через Бородавко. А Юрий Викторович у нас доброй души человек и, конечно, пообещал: мол, не волнуйтесь, всё будет в порядке. Ну, я им и дала интервью. Какое они заслужили. Больше они со мной на связь не выходили», — приводит слова Непряевой RT.

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