Евгению Крупицкую дисквалифицировали с марафона на чемпионате России. Она финишировала 6-й

Судейская комиссия Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) дисквалифицировала результат Евгении Крупицкой из финишного протокола марафона на 30 км в свободном стиле в рамках чемпионата России – 2023, который проходит в Тюмени.

Отметим, что Крупицкая финишировала шестой. Причиной такого решения ФЛГР стало то, что спортсменка по ошибке заехала в бокс другой лыжницы и взяла чужие лыжи.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Масс-старт, 30 км. Женщины (до дисквалификации Крупицкой)

1. Анастасия Кулешова (Седова) — 1:37.23,8

2. Мария Истомина — отставание 13,3 секунды.

3. Анастасия Прокофьева (Рыгалина) + 1.21,5.

4. Диана Артемьева + 1.48,2.

5. Юлия Ступак + 1.55,5.

6. Евгения Крупицкая + 2.28,0.

7. Алёна Баранова + 2.34,5.

8. Елизавета Шалабода + 2.35,7.