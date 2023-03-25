Лыжник Тимашов: если я в России показываю результат, то что было бы на Кубке мира?

Российский лыжник Антон Тимашов признался, что хотел бы возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

«Очень хочется, чтобы нас вернули на международные старты. Если я здесь в условиях очень сильнейшей и жёсткой конкуренции показываю результат, интересно, что было бы на Кубке мира? Надеюсь, скоро получится это сделать», — сказал Тимашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, российские лыжники отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность возвращения российских атлетов на мировые соревнования в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.