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Шведская лыжница Илар дисквалифицирована. Она помогла Дальквист завоевать малый Кубок мира

Шведская лыжница Илар дисквалифицирована. Она помогла Дальквист завоевать малый Кубок мира
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Шведская лыжница Моа Илар дисквалифицирована по итогам классического спринта на 15-м этапе Кубка мира в Лахти за неспортивное поведение. Илар должна была финишировать второй в своём четвертьфинале, но намеренно пропустила вперёд соотечественницу Майю Дальквист, чтобы та могла гарантированно выйти в полуфинал и продолжить борьбу за спринтерский Кубок мира.

Незадолго до финиша четвертьфинала Дальквист сломала палку после столкновения с немкой Катариной Хенниг. Если бы Илар не перестала бороться, Дальквист не хватило бы дистанции, чтобы опередить подругу по команде.

Претендентки на «Малый хрустальный глобус» Дальквист и швейцарка Надине Фендрих попали в один полуфинал, но в финал вышла только Майя. В решающем забеге Дальквист достаточно было стать пятой, чтобы выиграть спринтерский трофей. Эту позицию гарантировала Майе соотечественница Эмма Рибом, отставшая от соперниц в ходе дистанции. Фендрих в итоге стала второй в спринтерском зачёте, уступив Дальквист семь очков.

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