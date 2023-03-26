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Сергей Устюгов: после такой гонки можно и не заканчивать карьеру

Сергей Устюгов: после такой гонки можно и не заканчивать карьеру
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов после невероятной победы в классическом марафоне на чемпионате России – 2023 в Тюмени передал привет своему личному тренеру – немецкому специалисту Маркусу Крамеру, а также высказался о продолжении карьеры.

«Маркусу Крамеру огромный привет – план работает, тренируемся дальше. Думаю, после такой гонки можно и не заканчивать карьеру. Это мои мысли вслух. Посмотрим, как будет после гонки.

Что случилось за эти полтора месяца? Снова влюбился в лыжные гонки. Сыктывкару большой привет! Коми – место силы лыжников. Я провёл там целый месяц, готовился именно к чемпионату России. Было много скептиков и хейтеров, которые говорили, что ничего не получится, однако удалось выиграть спринт и марафон. В индивидуальной гонке на 15 км маленько не получилось – лыжи внесли коррективы. Но в целом я доволен чемпионатом и, в принципе, сезоном», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

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