Сергей Устюгов: я вообще впервые выиграл полтинник на официальных соревнованиях

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов проанализировал победу в марафоне на 50 км в классическом стиле в рамках чемпионата России – 2023.

«Самая, наверное, тяжёлая гонка. По трассе сводило всё. На последнем кругу тоже сводило и трясло, я пил, а меня аж подкидывало. Не было такого ещё. Я сегодня терпел. Как хотел на 15-километровой гонке терпеть, там не получилось, а сегодня всё получилось, всё прошло так, как надо.

Сегодня я настраивал себя терпеть и ночью реально плохо спал и, похоже, ночью бегал гонку, волновался, давно у меня такого не было, таких ощущений, и вот они снова появились.

Ещё самое важное, я вчера узнал только, что можно делать пересменку лыж, и когда пришёл в сервисную, мне сказали: «Вот тебе 3 пары лыж на завтра. Бежишь на этой, потом через 20 км меняешь на эту». Ребята не знали, наверное, что есть пересменка лыж, из-за этого получились отрывы. Просто я вчера тоже был приятно удивлён.

Свежие лыжи дают большой результат. Если бы, я допустим, проиграл 15 секунд на пересменке, то буквально за 5 км я их уже отыграл у Алексея. Сильно влияют лыжи. Большое спасибо сервису, потому что погодные условия тяжёлые, и уже грязно на трассе и мазь забивает.

Я впервые выиграл полтинник на официальных соревнованиях вообще. Сейчас я реально эмоционально, физически и психологически опустошён, сейчас надо хорошо восстановиться, потому что не было у меня давно такого головокружения и не сводило меня так, что я на гонке пью и меня трясёт. Я последние 10 км шёл просто на автопилоте и уже ничего не слышал», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.