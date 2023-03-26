Норвежец Голберг выиграл «Малый хрустальный глобус» по программе дистанционных гонок КМ

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Норвежский лыжник Пол Голберг стал первым в дистанционном зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Таким образом, норвежец завоевал «Малый хрустальный глобус».

Спортсмен набрал 1258 очков. Второе место в дистанционном зачёте занял норвежский лыжник Йоханнес Клебо (1154). Третьим стал ещё один норвежский спортсмен Дидрик Тёнсет (1065).

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Масс-старт, 20 км, классический стиль. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 44.13,0.

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 5,4 секунды.

3. Вильям Порома (Швеция) +6,0.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.