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Клебо сравнялся с Большуновым по числу побед в дистанционных гонках в рамках одного сезона

Клебо сравнялся с Большуновым по числу побед в дистанционных гонках в рамках одного сезона
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Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Клебо сравнялся с титулованным россиянином Александром Большуновым по количеству побед в дистанционных гонках в течение одного сезона.

Ранее Клебо одержал победу в 20-километровом масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Этот успех стал для Йоханнеса девятым в дистанционных гонках текущего сезона. Столько же было у Большунова в сезоне-2020/2021.

Отметим, что рекордсменом по данному показателю является другой норвежец — Мартин Йонсруд Сундбю. Семь лет назад он выиграл 11 дистанционных гонок за один сезон.

Отметим, что Большунов полностью пропустил текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны FIS.

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