Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023. Финал сезона стартовал! LIVE

В первый день заключительного этапа турнира в Лахти пройдут мужской и женский командные спринты.

В Лахти (Финляндия) стартует заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. В пятницу, 24 марта, пройдут две гонки — мужской и женский командные спринты. Начало финалов — в 17:50 мск.

У мужчин главные фавориты на победу — это, конечно, норвежцы. Скандинавы выставили свою сильнейшую спринтерскую пару — Йоханнеса Бё и Эрика Вальнеса. Если кто-то сможет сбросить их с первого места, это станет настоящей сенсацией. У девушек же ожидается более непредсказуемая борьба. Шведки Рибом и Сундлинг постараются вновь одолеть норвежек — Кальво и Мюре.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женского и мужского командного спринтов в Лахти и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!