Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023. Финал сезона стартовал! LIVE

В Лахти (Финляндия) стартует заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. В пятницу, 24 марта, пройдут две гонки — мужской и женский командные спринты. Начало финалов — в 17:50 мск.
У мужчин главные фавориты на победу — это, конечно, норвежцы. Скандинавы выставили свою сильнейшую спринтерскую пару — Йоханнеса Бё и Эрика Вальнеса. Если кто-то сможет сбросить их с первого места, это станет настоящей сенсацией. У девушек же ожидается более непредсказуемая борьба. Шведки Рибом и Сундлинг постараются вновь одолеть норвежек — Кальво и Мюре.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женского и мужского командного спринтов в Лахти и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!
Начиная с прошлого этапа в Таллине FIS начала экспериментировать с новыми правилам. В частности в Эстонии впервые у всех команд была одинаковая смазка для лыж. К чему это привело — читайте в нашем материале.
Между тем у женщин завершилась квалификация командного спринта. Победу одержали норвежки Юлье Мюре и Анне Кьерсти Кальво, вторыми стали шведки Эмма Рибом и Йонна Сундлинг, а топ-3 замкнули финки Ясми Йоэнсуу и Ясмин Кяхяря.
Добрый день, друзья! Кубок мира по лыжным гонкам подходит к концу, и мы начинаем следить за финальным этапом турнира в Лахти. Интриг пока ещё полно. Андрей Шитихин разобрал их все.
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