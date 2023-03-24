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Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023: онлайн-трансляция мужского и женского командного спринта 24 марта 2023

Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023. Финал сезона стартовал! LIVE
Татьяна Постникова
Кубок мира по лыжам, Йоханнес Клебо
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В первый день заключительного этапа турнира в Лахти пройдут мужской и женский командные спринты.
Кубок мира по лыжным гонкам - 2022/2023. Полное расписание
Кубок мира по лыжным гонкам - 2022/2023. Общий зачёт

В Лахти (Финляндия) стартует заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. В пятницу, 24 марта, пройдут две гонки — мужской и женский командные спринты. Начало финалов — в 17:50 мск.

У мужчин главные фавориты на победу — это, конечно, норвежцы. Скандинавы выставили свою сильнейшую спринтерскую пару — Йоханнеса Бё и Эрика Вальнеса. Если кто-то сможет сбросить их с первого места, это станет настоящей сенсацией. У девушек же ожидается более непредсказуемая борьба. Шведки Рибом и Сундлинг постараются вновь одолеть норвежек — Кальво и Мюре.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женского и мужского командного спринтов в Лахти и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!

Live Татьяна Постникова

Начиная с прошлого этапа в Таллине FIS начала экспериментировать с новыми правилам. В частности в Эстонии впервые у всех команд была одинаковая смазка для лыж. К чему это привело — читайте в нашем материале.

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16:52 Татьяна Постникова

Между тем у женщин завершилась квалификация командного спринта. Победу одержали норвежки Юлье Мюре и Анне Кьерсти Кальво, вторыми стали шведки Эмма Рибом и Йонна Сундлинг, а топ-3 замкнули финки Ясми Йоэнсуу и Ясмин Кяхяря.

16:44 Татьяна Постникова

Добрый день, друзья! Кубок мира по лыжным гонкам подходит к концу, и мы начинаем следить за финальным этапом турнира в Лахти. Интриг пока ещё полно. Андрей Шитихин разобрал их все.

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