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Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в масс-старте классикой на этапе КМ в Лахти

Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в масс-старте классикой на этапе КМ в Лахти
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо выиграл мужской масс-старт на 20 км классическим стилем в рамках 15-го этапа Кубка мира сезона-2022/2023.

Норвежец прошёл дистанцию за 44.13,0. Второе место занял ещё один норвежский лыжник, Пол Голберг, который уступил лидеру 5,4 секунды. Третьим в этой гонке стал шведский спортсмен Вильям Порома.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми интересными моментами гонки:

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Масс-старт, 20 км, классический стиль. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 44.13,0.
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 5,4 секунды.
3. Вильям Порома (Швеция) +6,0.

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