Клебо: победа в масс-старте на 20 км много значит. Я провёл лучший сезон в карьере

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал победу в масс-старте на 20 км классическим стилем на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023 в Лахти (Финляндия).
«Я полон энергии, и у меня хорошие лыжи. Приятно было показать, что могу больше, чем просто отсиживаться. Это много значит. Я провёл лучший сезон в карьере», — приводит слова Клебо NRK.
Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Масс-старт, 20 км, классический стиль. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 44.13,0.
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 5,4 секунды.
3. Вильям Порома (Швеция) +6,0.
Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.
- 26 марта 2023
-
16:05
-
15:49
-
15:32
-
15:00
-
14:51
-
14:46
-
14:40
-
14:32
-
14:16
-
14:07
-
13:44
-
13:29
-
13:18
-
13:13
-
13:09
-
13:01
-
12:59
-
12:54
-
12:45
-
12:40
-
12:16
-
12:13
-
12:06
-
12:00
-
11:52
-
11:49
-
11:44
-
11:41
-
11:40
-
11:36
-
11:32
-
11:28
-
11:25
-
11:24
-
11:19