Клебо: победа в масс-старте на 20 км много значит. Я провёл лучший сезон в карьере

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал победу в масс-старте на 20 км классическим стилем на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023 в Лахти (Финляндия).

«Я полон энергии, и у меня хорошие лыжи. Приятно было показать, что могу больше, чем просто отсиживаться. Это много значит. Я провёл лучший сезон в карьере», — приводит слова Клебо NRK.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Масс-старт, 20 км, классический стиль. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 44.13,0.

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 5,4 секунды.

3. Вильям Порома (Швеция) +6,0.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.