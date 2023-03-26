Общий зачёт Кубка наций у мужчин, итоговое положение: норвежцы победили с огромным запасом

Сегодня, 26 марта, в Лахти (Финляндия) завершился заключительный, 15-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023.
В последней мужской гонке сезона пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо выиграл мужской масс-старт на 20 км классическим стилем.
Таким образом, сборная Норвегии с запасом почти в 4000 очков опередила шведов и стала победителем общего зачёта Кубка наций у мужчин.
Кубок наций. Общий зачёт. Итоговое положение. Мужчины
1. Норвегия — 9034.
2. Швеция — 5176.
3. Франция — 5121.
4. Италия — 3917.
5. Финляндия — 3465.
6. США — 3003.
7. Швейцария — 2460.
8. Германия — 2264.
9. Чехия — 1906.
10. Великобритания — 1589.
Напомним, российские и белорусские лыжники были отстранены от Кубка мира в завершившемся сезоне решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
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