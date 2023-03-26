Йоханнес Клебо упустил трофей на Кубке мира. Даже потрясающий мировой рекорд не помог!

В воскресенье, 26 марта, в Лахти состоялись заключительные гонки Кубка мира сезона-2022/2023. Закрывали программу турнира масс-старты на 20 км.

Перед заключительным днём главные интриги уже исчезли. Было ясно, что «Большие глобусы» заберут Йоханнес Клебо и Тириль Венг.

Вопросов по большому счёту оставалось всего три:

Кто выиграет дистанционный зачёт у женщин? Нисканен или Диггинс?

Отнимет ли Голберг у Клебо «Глобус» в мужском дистанционном зачёте?

Повторит ли Клебо рекорд Йохауг – 20 побед подряд?

Итак, сначала к женщинам. Разница между Нисканен и Диггинс перед финальной гонкой была небольшой – 22 очка. Но классический стиль точно был на руку финской лыжнице. Да, победить она не смогла, но всё время держалась в головной группе и контролировала ситуацию. Американке же было откровенно тяжело, и она завершила гонку лишь на 22-м месте.

Материалы по теме Видео Видеообзор победы Анне Кьерсти Кальво в масс-старте на 20 км на этапе Кубка мира в Лахти

Пятое место принесло Нисканен «Глобус», а зрелищную финальную разборку на четверых выиграла норвежка Анне Кальво. На втором месте шведка Сундлинг, на третьем – немка Хенниг. Эбба Андерссон пересекла финишную линию лишь на 1,3 секунды позже Кальво, но осталась без медали. Вот это плотность!

Дальше на старт вышли мужчины. Йоханнес Клебо в этом сезоне не раз проигрывал дистанционные гонки, поэтому многие хотели увидеть свержение норвежского титана. Но он сегодня был могуч: сам вёл гонку, задавал темп, а в итоге оторвался от общей группы и прибежал на финиш в одиночестве. Ийво Нисканен попытался поддержать рывок, но довольно быстро сдался и поплатился за это – провалился в итоге аж на девятое место на финише.

У мужчин борьба за медали, кстати, тоже была довольно зрелищной, и победу в ней вырвал обладатель красной майки лидера Пол Голберг. Второго места ему с запасом хватило, чтобы остаться впереди Клебо, даже учитывая его победу.

Но Клебо всё равно может быть доволен. Призовые за первое место никогда не бывают лишними. Кроме того, Йоханнес в очередной раз вписал себя в историю: повторил невероятный рекорд соотечественницы Терезе Йохауг, в сезоне-2019/2022 выигравшей 20 личных гонок за сезон. Казалось, в мужских гонках подобное доминирование решительно невозможно, но отстранение российских лыжников открыло Клебо дорогу и к этому достижению.

А ещё Клебо сравнялся с Большуновым по числу побед в дистанционных гонках в рамках одного сезона. У Йоханнеса их девять сейчас, у Александра – было в 2021 году. Впрочем, тут до мирового рекорда ещё надо поработать. Семь лет назад норвежец Мартин Сундбю выиграл за сезон 11 таких гонок.