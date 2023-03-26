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Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023: Йоханнес Клебо повторил рекорд Терезе Йохауг, но упустил «Малый глобус»

Йоханнес Клебо упустил трофей на Кубке мира. Даже потрясающий мировой рекорд не помог!
Михаил Чесалин
Йоханнес Клебо упустил трофей на Кубке мира
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Пол Голберг отобрал у более титулованного соотечественника «Малый хрустальный глобус» в дистанционном зачёте.

В воскресенье, 26 марта, в Лахти состоялись заключительные гонки Кубка мира сезона-2022/2023. Закрывали программу турнира масс-старты на 20 км.

Перед заключительным днём главные интриги уже исчезли. Было ясно, что «Большие глобусы» заберут Йоханнес Клебо и Тириль Венг.

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам – 2022/2023

Вопросов по большому счёту оставалось всего три:

  • Кто выиграет дистанционный зачёт у женщин? Нисканен или Диггинс?
  • Отнимет ли Голберг у Клебо «Глобус» в мужском дистанционном зачёте?
  • Повторит ли Клебо рекорд Йохауг – 20 побед подряд?
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Итак, сначала к женщинам. Разница между Нисканен и Диггинс перед финальной гонкой была небольшой – 22 очка. Но классический стиль точно был на руку финской лыжнице. Да, победить она не смогла, но всё время держалась в головной группе и контролировала ситуацию. Американке же было откровенно тяжело, и она завершила гонку лишь на 22-м месте.

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Видео
Видеообзор победы Анне Кьерсти Кальво в масс-старте на 20 км на этапе Кубка мира в Лахти

Пятое место принесло Нисканен «Глобус», а зрелищную финальную разборку на четверых выиграла норвежка Анне Кальво. На втором месте шведка Сундлинг, на третьем – немка Хенниг. Эбба Андерссон пересекла финишную линию лишь на 1,3 секунды позже Кальво, но осталась без медали. Вот это плотность!

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 15, Лахти, Финляндия
Женщины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
26 марта 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Анне Кьерсти Кальво
Норвегия
51:04.3
2
Йонна Сундлинг
Швеция
+0.9
3
Катарина Хенниг
Германия
+1.1

Дальше на старт вышли мужчины. Йоханнес Клебо в этом сезоне не раз проигрывал дистанционные гонки, поэтому многие хотели увидеть свержение норвежского титана. Но он сегодня был могуч: сам вёл гонку, задавал темп, а в итоге оторвался от общей группы и прибежал на финиш в одиночестве. Ийво Нисканен попытался поддержать рывок, но довольно быстро сдался и поплатился за это – провалился в итоге аж на девятое место на финише.

У мужчин борьба за медали, кстати, тоже была довольно зрелищной, и победу в ней вырвал обладатель красной майки лидера Пол Голберг. Второго места ему с запасом хватило, чтобы остаться впереди Клебо, даже учитывая его победу.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 15, Лахти, Финляндия
Мужчины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
26 марта 2023, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
44:13.0
2
Пол Голберг
Норвегия
+5.4
3
Вильям Порома
Швеция
+6.0

Но Клебо всё равно может быть доволен. Призовые за первое место никогда не бывают лишними. Кроме того, Йоханнес в очередной раз вписал себя в историю: повторил невероятный рекорд соотечественницы Терезе Йохауг, в сезоне-2019/2022 выигравшей 20 личных гонок за сезон. Казалось, в мужских гонках подобное доминирование решительно невозможно, но отстранение российских лыжников открыло Клебо дорогу и к этому достижению.

А ещё Клебо сравнялся с Большуновым по числу побед в дистанционных гонках в рамках одного сезона. У Йоханнеса их девять сейчас, у Александра – было в 2021 году. Впрочем, тут до мирового рекорда ещё надо поработать. Семь лет назад норвежец Мартин Сундбю выиграл за сезон 11 таких гонок.

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