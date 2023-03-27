Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Стала известна причина смерти чемпиона мира по фристайлу Павла Кротова

Стала известна причина смерти чемпиона мира по фристайлу Павла Кротова
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по фристайлу 2021 года Павел Кротов умер от кровоизлияния в мозг, сообщил тренер сборной России Александр Понгильский.

«Прощание с Павлом Кротовым будет в Ярославле завтра, в 10:20. И завтра его похоронят в Ярославской области. Причина смерти установлена — ночью, когда он спал, у него лопнул сосуд головного мозга, и произошло кровоизлияние в мозг», — сказал Понгильский в интервью «РИА новости Спорт».

Напомним, спортсмен скончался в субботу, 25 марта, на 31-м году жизни.

Кротов вошёл в состав сборной России по фристайлу в 2011 году. Он принимал участие в двух Олимпиадах — в Сочи (Россия) и в Пхёнчхане (Южная Корея). В 2021 году на чемпионате мира в Алма-Ате (Казахстан) Кротов в составе сборной России завоевал золотую медаль в соревнованиях по командной акробатике, а также личную бронзу в той же акробатике.

Материалы по теме
«Не проснулся утром». Российский чемпион мира по фристайлу внезапно скончался в 30 лет
«Не проснулся утром». Российский чемпион мира по фристайлу внезапно скончался в 30 лет
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023