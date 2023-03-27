Стала известна причина смерти чемпиона мира по фристайлу Павла Кротова

Чемпион мира по фристайлу 2021 года Павел Кротов умер от кровоизлияния в мозг, сообщил тренер сборной России Александр Понгильский.
«Прощание с Павлом Кротовым будет в Ярославле завтра, в 10:20. И завтра его похоронят в Ярославской области. Причина смерти установлена — ночью, когда он спал, у него лопнул сосуд головного мозга, и произошло кровоизлияние в мозг», — сказал Понгильский в интервью «РИА новости Спорт».
Напомним, спортсмен скончался в субботу, 25 марта, на 31-м году жизни.
Кротов вошёл в состав сборной России по фристайлу в 2011 году. Он принимал участие в двух Олимпиадах — в Сочи (Россия) и в Пхёнчхане (Южная Корея). В 2021 году на чемпионате мира в Алма-Ате (Казахстан) Кротов в составе сборной России завоевал золотую медаль в соревнованиях по командной акробатике, а также личную бронзу в той же акробатике.
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