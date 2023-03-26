Павел Кротов так и не добрался до олимпийской медали.

«Не проснулся утром». Российский чемпион мира по фристайлу внезапно скончался в 30 лет

Утром 26 марта 2023 года мир лыжного фристайла потрясло страшное известие: во сне скоропостижно скончался чемпион мира россиянин Павел Кротов.

30-летний спортсмен умер в ночь с пятницы на субботу. «Внезапная, преждевременная смерть. Не проснулся утром», – сказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. Известно, что вскрытие произойдёт в понедельник – тогда станет понятна и причина внезапной смерти.

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Павел Кротов – один из опытнейших лыжных акробатов в России. На международных соревнованиях он дебютировал в 2011 году. А уже в январе 2012-го в канадском Мон Габриэле выиграл первый в карьере этап Кубка мира.

Правда, всего таких побед в его карьере было три. И следующего золота пришлось ждать почти десять лет. В 2019 году в Китае Кротов выиграл командное золото с Любовью Никитиной и Максимом Буровым, а через два месяца одержал личную победу на этапе Кубка мира в Москве.

А вот медалей с Олимпиад у Кротова не было, несмотря на то что его обычно включали в число претендентов на награды. Но нередко этому мешали травмы: на Игры-2014 в Сочи Павел поехал на фоне травмы руки и колена и не смог проявить себя в полной мере – занял лишь десятое место.

В Пхёнчхан Кротов приехал с желанием реабилитироваться за неудачу четырёхлетней давности, но остался на самом обидном четвёртом месте. Но горькие эмоции мог сгладить тот факт, что борьбу за бронзу Павел проиграл своему земляку, давнему товарищу и лидеру сборной – Илье Бурову.

В Пекине он мог бы снова бороться с Буровым за медаль, но снова помешала серьёзная травма – на Игры-2022 Кротов вообще поехать не смог.

А ведь годом ранее он добрался до главных вершин в своей карьере. На чемпионате мира по лыжному фристайлу в Алма-Ате он завоевал сразу две медали. Стал чемпионом мира в соревнованиях смешанных команд вместе с Максимом Буровым и Любовью Никитиной, а в личном зачёте стал третьим, уступив только Бурову-младшему и американцу Кристоферу Лиллису.

По страшному совпадению младший брат Кристофера Майкл Лиллис, который тоже занимался фристайлом, умер во сне. Ему было всего 17.

В 2023 году Павел не выступал, занимался своим здоровьем и планировал вернуться на высокий уровень, залечив все свои травмы.

Но судьба распорядилась иначе.