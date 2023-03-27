Моа Илар и Майя Дальквист пожаловались на оскорбления в соцсетях после спринта в Лахти

Шведские лыжницы Моа Илар и Майя Дальквист подверглись нападкам в социальных сетях после соревнований в спринте классическим стилем на заключительном, 15-м этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
В четвертьфинальном забеге Илар решила помочь своей партнёрше по сборной Дальквист выйти в полуфинал, остановившись незадолго до финиша и пропустив Дальквист. Этот манёвр в итоге помог Майе выиграть спринтерский зачёт Кубка мира. Однако судьям данная командная тактика пришлась не по душе — в итоге Илар была дисквалифицирована. Этот поступок шведок не понравился и пользователям социальных сетей.
«Худший комментарий был от норвежца. Он предназначался для Моа. Я даже не хочу говорить, что они пишут. Это какой-то невероятный уровень (критики. — Прим. «Чемпионата»). На самом деле просто безумие, что люди могут такое делать», — сказала Дальквист в интервью Expressen.
Несмотря на критику, Илар уверена, что со своей стороны всё сделала правильно.
«Понятно, что оправдываться неловко, но в то же время я чувствую, что поступила бы так же, если бы снова оказалась в такой ситуации. Я горжусь тем, что всё получилось так, как получилось», — добавила Моа.
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