Моа Илар радуется, в команде её поддерживают. А все соперники в недоумении от её поступка.

Шведскую лыжницу строго наказали за неспортивное поведение. Но она очень собой довольна

Занимательная история произошла на Кубке мира по лыжным гонкам – 2022/2023. Шведская лыжница Моа Илар была дисквалифицирована по итогам спринта за то, что пропустила вперёд свою соотечественницу.

FIS счёл необычный поступок шведки неспортивным поведением. Впрочем, в команде все очень довольны тем, что сделала Илар.

Отказалась от спортивной борьбы

Прежде чем перейти к описанию гоночного эпизода, стоит сказать, что перед заключительным спринтом этого сезона в профильном зачёте Кубка мира жила интрига. Лидировала швейцарка Надине Фендрих, а шведка Майя Дальквист прилично от неё отставала. Майе, чтобы сохранять шансы на «Малый хрустальный глобус», нужно было обязательно попадать в финал. Другой финальный результат в протоколе её категорически не устраивал.

Четвёртый четвертьфинал, в котором бежала Дальквист, получился драматичным. Перед самой финишной прямой немка Катарина Хенниг пыталась протиснуться между соперницами, но не справилась с управлением и упала, сломав при этом палку Майе. Дальквист с одной палкой вышла на финишную прямую на третьем месте, перед ней была другая шведка Моа Илар, а далеко впереди ото всех гонку выигрывала Ане Аппельквист Стенсет.

Майя должна была стать третьей – с одной палкой должное финишное ускорение показать сложно. Однако внезапно Илар бросила толкаться и пропустила Дальквист вперёд, на второе место, дающее право прямого прохода в полуфинал. И Майя этим подарком воспользовалась сполна: с новыми палками всё-таки пробралась в финал и выиграла «Малый глобус», поскольку Надине Фендрих проиграла в полуфинале и получила куда меньше очков.

Моа Илар Фото: Zuma/TASS

Шведки довольны, соперницы — в недоумении

После завершения финала дисциплинарная комиссия FIS рассмотрела финиш судьбоносного четвертьфинала и приняла решение наказать Илар за неспортивное поведение – её результат в спринте аннулировали.

Впрочем, саму Илар «баранка» в последней гонке сезона совсем не расстроила. Буквально через пару часов она выложила в соцсети совместное фото с поздравлением для Майи Дальквист. Не зря, мол, её вперёд пропустила.

«Я не знаю, что сказать. Сейчас просто слёзы, потому что это очень мило. Но грустно, что Моа осталась без результата. Мне кажется, это очень тяжело. Но такое всё-таки происходит нечасто», – рассказала Дальквист.

Фендрих, разумеется, пребывала не в таких восторженных чувствах.

«Есть как есть. Я очень разочарована. Вокруг Дальквист сильная команда, а я из маленькой страны. Я просто хотела выиграть для неё», – сказала Надине.

Шведки радовались друг за друга, но представители других стран недоумевали и были недовольны тем, что произошло.

«Если рассуждать дальше, то это манипуляция результатами. Я должен признать, что это выглядит странно. Не могу припомнить, чтобы я видел что-то подобное в лыжных гонках раньше», – заявил норвежец Сундбю.

Возможно, FIS стоит задуматься о более суровом наказании для Илар в связи с открытым проявлением командной тактики и отказом от спортивной борьбы. Пока же все шведки радуются случившемуся. А Дальквист даже пообещала отдать Илар часть призовых. Может, FIS стоит подумать о штрафе?