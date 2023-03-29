Устюгов: спина Большунова ночами не снится

Российский лыжник Сергей Устюгов высказался о противостоянии с соотечественником Александром Большуновым.

«Это большой плюс, что он есть. В российских лыжных гонках всегда присутствовал сильный лидер. Был Дементьев в 2006 году, Никита Крюков и Саша Панжинский — в 2010-м, Саня Легков и Макс Вылегжанин — в 2014-м.

Большунов, считайте, бегает на высоком уровне на протяжении последних пяти лет, я же завоевал свою первую медаль взрослого чемпионата мира в 2013-м, а через три года уже завоёвывал медали на туре Канады и «Тур де Ски». Получается, бегаю на этом уровне уже десять лет, да ещё и с Саней зарубаюсь. Классно же.

Спина Большунова по ночам не снится. А почему должна? Я понимаю, что выдержать весь сезон, бегая с ним на равных, в силу объективных причин я уже вряд ли способен. А подготовиться к каким-то отдельным гонкам — вполне. Что я, собственно, в этом году и показал. Это и есть самое главное — почувствовать, что я ещё много чего могу», — приводит слова Устюгова «RT на русском».