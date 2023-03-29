Бородавко: претензий к Ступак нет. Буду только рад, если она лучше подготовится у Сорина

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о решении лыжницы Юлии Ступак покинуть его группу и тренироваться под руководством специалиста Егора Сорина.
«Это решение было Юли. Так же, как и переход в мою группу перед этим сезоном. Раз Юлия решила, что так будет лучше, и если она сможет в группе Егора подготовиться лучше, я буду только рад. Поскольку договорённость была, что она в праве выбирать, где и как ей готовиться. Никаких претензий с моей стороны к ней абсолютно нет. Только пожелание, чтобы она сумела подготовиться как можно лучше и вышла на свои прежние кондиции.
Никаких конфликтов абсолютно не было. Со своей стороны я пытался всячески помочь и идти ей навстречу. Думаю, ко мне с её стороны нет никаких претензий. И наоборот», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».
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