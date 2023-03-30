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Клебо рассказал, что отправится на лечение в США

Клебо рассказал, что отправится на лечение в США
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Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выигравший общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 среди мужчин, рассказал, что отправится на лечение в США. Спортсмен хочет окончательно залечить травму задней поверхности бедра, полученную летом 2022 года.

«У меня будут каникулы, но не сразу. Могу сказать, что сразу после Пасхи я поеду в Парк-Сити (штат Юта, США) на лечение. Единственная причина поездки — желание преодолеть мою травму.

Я смогу выдерживать 100 часов тренировок в месяц, когда наступит 1 июня. Хочу, чтобы у моего тела был баланс, и мы не ехали на лечение в июле с новой травмой. Поездка на лечение — не то, что меня сейчас больше всего мотивирует. Но я подумал, что лучшее время для этого — сразу после окончания сезона», — приводит слова Клебо VG.

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