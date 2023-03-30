Двукратная олимпийская чемпионка Рагниль Хага завершила карьеру

Двукратная олимпийская чемпионка 2018 года норвежская лыжница Рагниль Хага объявила о завершении профессиональной карьеры.

«После чемпионата Норвегии моё время в качестве действующей спортсменки закончилось. Я чувствую, что мне нужны перемены в жизни, хотя в то же время мне грустно. С нетерпением жду возможности найти новые цели, а также проводить больше времени дома с теми, кто поддерживал меня на протяжении всей моей лыжной карьеры.

Я буду скучать по крепким объятиям после гонок, по веселью, когда мы жили в одной комнате на сборах, по совместному преодолению длинных трасс под дождём и ветром. Я многому научилась, многое испытала и многого достигла с тех пор, как впервые встала на лыжи. Никогда не забуду мой путь к олимпийскому золоту», — написала Хага в своих социальных сетях.

Отметим, что 32-летняя Хага в текущем сезоне стала чемпионкой марафона на 50 км, который впервые прошёл в рамках Кубка мира у женщин.