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Лыжник Спицов: Саня Большунов знает какую-то тонкость, которая позволяет ему быть лучше

Лыжник Спицов: Саня Большунов знает какую-то тонкость, которая позволяет ему быть лучше
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Денис Спицов рассказал о тренировках с соотечественником Александром Большуновым.

«Если бы мы понимали, давно бы уже попробовали его обыграть. Я согласен с Лёхой в том, что каждый из нас пашет на тренировках у Юрия Викторовича, не жалея себя. Но Саня, видимо, знает какую-то тонкость, мелочь, которая позволяет ему быть лучше», — сказал Спицов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В Пекине-2022 Спицов стал олимпийским чемпионом в эстафете. В одной команде с ним бежали Алексей Червоткин, Александр Большунов и Сергей Устюгов. Российские лыжники взяли золото в мужской эстафете впервые за 42 года.

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